Приморские синоптики спешат успокоить жителей региона и обещают на каникулах погоду разную, но без катаклизмов, сообщает «Deita.ru».

После обещанного снегопада в новогоднюю ночь до конца каникул циклонов не ожидается. Малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся над Приморьем, значительных снегопадов не вызовут.

Небольшой снег возможен только лишь в отдельных районах. Температура тоже будет разной - тепло сменится холодом и наоборот. Потепление обещано к середине праздничной недели. Но затем не надолго похолодает. В конце недели снова возможен снег и легкое похолодание.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новый год во Владивостоке начнется со снегопада и сильного снега.

Таисия Масина



