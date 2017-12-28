Минувшей ночью житель приморской столицы заехал в один из ларьков с шаурмой, чтобы выпить кофе. Однако продавца на месте не застал. Взамен привычного иностранца на разделочных столах бегала крыса, сообщает Deita.ru. Видео инцидента опубликовал популярный паблик «ДПС-Контроль».





По словам очевидца, он ночью заехал попить кофе в «шаурмячную» около ТЦ «Шилка» на улице Шилкинской, 42, а вместо продавца на столах хозяйничает крыса. «Увидев такого «продавца», решил пить кофе только дома, пусть даже ночью», — отметил автор ролика.





Инцидент вызвал бурное обсуждение в сети. «Ужас какой», «Она там тараканчиков ест, чтобы вам не достались», «О Боги!» — пишут пользователи. Многие жители приморской столицы подтвердили, что во многих ларьках с шаурмой бегают крысы. «Скажу больше, на железнодорожном вокзале ларьки стоят. Там таких крыс валом», — уверены комментаоры.

Некоторые восхитились маленькой крысой. «Пьет маленький! Это помощник повара», «Милаха», «Милая крыска», «Милый продавец», — восхищаются подписчики.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_control