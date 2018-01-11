Добровольная сдача оружия принесла некоторым приморцам вдесятки тысяч рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Всего за прошедший 2017 год сознательными оказались двенадцать человек, за что и получили вознаграждение на общую сумму почти девяносто тысяч рублей.

По данным представителей краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, в органы внутренних дел региона жители сдали: семь единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, три единицы гражданского огнестрельного нарезного оружия, три гранаты, почти четыреста патронов, более тридцати одного килограмма взрывчатых веществ.

Отмечается, что в случае добровольной сдачи оружия проводится процедура обязательной проверки для выяснения, не приобретено ли оружие криминальным путём.

Директор департамента Дмитрий Леонов подчеркнул, что «Прежде чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить, не совершено ли с его помощью преступление, а также каким путём оно попало к нынешнему его владельцу». То есть, если гражданин желает сдать оружие, он должен, прежде всего, обратиться в ближайшее отделение полиции. По мнению Дмитрия Леонова, практика, когда за сданное оружие люди получают деньги, положительно влияет на декриминализацию региона: «Из оборота выводится огнестрельное оружие, взрывчатка, которая могла бы использоваться не только в преступных целях, но и привести к несчастным случаям при хранении этих предметов вооружения».

На 2018 год в краевом бюджете на выплаты за добровольно сданное оружие или предметы вооружения предусмотрено почти 540 тысяч рублей.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая включает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новое законодательство разоружает граждан.

Таисия Масина