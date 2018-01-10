Автолюбитель, врезавшийся в бетонную опору моста на Некрасовском путепроводе, заявил в полицию о пропаже своих вещей, сообщает «Deita.ru». Об этом пишет vl.ru.

По его словам, из автомобиля, находящегося на данный момент на арестплощадке, украдены два дорогих ноутбука, два телефона и iPhone. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются подозреваемые.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о том, что виадук на Некрасовском путепроводе рухнул на автомобиль, когда водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в опору надземного перехода.

Теперь ремонт поврежденного виадука придется оплатить виновнику аварии, а это, по предварительным данным, около 2,5 миллиона рублей.

Таисия Масина