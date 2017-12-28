«Deita.ru» представляет 10 вещей, которые люди считаю вредными для диеты, но, на самом деле, это всё мифы.

1. Жирные продукты

Миф: жирные продукты, такие как авокадо и оливковое масло, сделают вас толстым.

Почему это миф: это утверждение не имеет под собой никаких научных обоснований. Возьмем к примеру большое исследование 135 тысяч человек в 18 странах, опубликованное 29 августа в журнале The Lancet.

В ходе исследования умерло около 6000 человек, почти 5000 человек перенесли сердечные приступы или заболели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но удивительно, люди, которые подвергались наибольшему риску, были не теми, кто придерживался диеты с высоким содержанием жира, а скорее теми, кто потреблял пищу с высоким содержанием углеводов.

Другими словами, диеты с высоким содержанием жиров сами по себе, похоже, не связаны со смертностью или болезнями сердца. С другой стороны, диеты с высоким содержанием углеводов - связаны. Вывод исследователей? Глобальные рекомендации по питанию следует пересмотреть.

2. Глютен

Миф: поскольку все больше и больше ваших друзей перестают употреблять клейковину, вы можете задаться вопросом, а есть ли что-то такое в этой тенденции? Становится ли она более распространенной?

Почему это миф: только около 1% людей во всем мире имеют целиакию, редкое генетическое заболевание, которое делает людей нетерпимыми к клейковине, согласно Celiac Disease Foundation. Для большинства из нас, этот вкусный, жевательный ингредиент абсолютно безвреден.

3. Яйца

Миф: огромное количество холестерина в яйцах приведет к огромному количеству холестерина в кровеносных сосудах.

Почему это миф: несмотря на то, что яйца имеют высокий уровень холестерина (одно яйцо содержит примерно 185 мг), употребление их, вероятно, не приведет к повышению уровня холестерина в крови. Первые исследования, предположившие это, были проведены с кроликами, как сообщил Кевин Лория, специалист по здоровью и науке Business Insider. Так что вперед, положите идеальное яйцо-пашот на тост с авокадо и наслаждайтесь.

4. Кофеин

Миф: кофеин останавливает рост и портит здоровье.

Почему это миф: среднестатистический взрослый человек может безопасно потреблять до 400 мг кофеина ежедневно. Большинство стандартных чашек кофе содержат от 90 до 120 мг. Поэтому, если вы ограничиваете себя четырьмя чашками в день, вы должны быть относительно спокойны.

5. Сыры

Миф: в некоторых новостных источниках сообщалось, что сыр походит на наркотик, потому что он вызывает привыкание, как и наркотики.

Почему это миф: существует исследование, которое, как представляется, лежит в основе этих утверждений, и в нем не было обнаружено ничего такого. Несколько исследователей из Университета Мичигана обратились к людям с просьбой сообщить, какие продукты им было сложнее всего прекратить есть и употребление каких сложнее всего было сократить. Сыр занимал средние позиции. Тем не менее, поскольку пицца и сырные блюда занимали высокое место в обоих списках, люди начали думать, что именно сыр был виновником. Но нет абсолютно никаких доказательств, чтобы подтвердить это.

6. Искусственные подсластители

Миф: Искусственные подсластители являются причиной рака.

Почему это миф: Управление по контролю за продуктами и лекарствами провело сотни исследований сукралозы, аспартама, сахарина и других подсластителей. До сих пор считается, что все они безопасны.

Тем не менее, некоторые предварительные исследования предполагают, что искусственные подсластители могут не удовлетворять жажду сладкого и, следовательно, не могут быть эффективными в борьбе с общим потреблением сахара.

7. ГМО

Миф: генетически модифицированные организмы вызывают рак и наносят ущерб окружающей среде.

Почему это миф: ГМО-культуры, которые существовали с 1980-х годов, были подробно изучены, и в недавнем докладе Национальных академий наук, инженерии и медицины было установлено, что они не создают для окружающей среды большего риска, чем обычные культуры. Исследователи также не обнаружили никаких доказательств того, что они менее безопасны в употреблении, чем обычные продукты.

8. Соль

Миф: соль вызывает проблемы с сердцем и увеличение веса.

Почему это миф: утверждение, что потребление соли имеет отрицательное или положительное воздействие на наше здоровье, несколько неясно. Однако в 2011 году мета-анализ семи исследований с участием более 6000 человек, опубликованных в American Journal of Hypertension, не нашел убедительных доказательств того, что уменьшение потребления соли уменьшало риск сердечного приступа, инсульта или смерти людей даже у тех, у кого было высокое кровяное давление.

9. Все углеводы

Миф: углеводы, включая рис, хлеб, крупы и картофель, способствуют увеличению веса.

Почему это миф: хоть это и хорошая идея, чтобы ограничить потребление обработанных углеводов, таких как белый хлеб, белый рис и макароны, но не все углеводы плохи для вашего тела. Некоторые из них весьма полезны и являются источником энергии. Взять, например, картофель.

«Белый картофель на самом деле очень полезен для вас», - сказал диетолог Кристиан Хендерсон. Картофель содержит калий и витамин С, и в нем почти 4 грамма клетчатки - просто варите его со шкуркой.

10. Рыба

Миф: в рыбе высокое содержание ртути, и это нанесет урон вашему здоровью.

Почему это миф: хотя ртуть может накапливаться в телах более крупных, более старых рыб-хищников, таких как марлин и акула, обычно это не является проблемой у мелких рыб.

Алина Калинина