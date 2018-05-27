Ключевой игрок «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах серьезно травмирован в финале Лиги Чемпионов, сообщает DEITA.RU.

Финальный матч футбольной Лиги Чемпионов УЕФА проходил в Киеве между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем». При счете 0 : 0 на 26 минуте встречи испанский защитник Серхио Рамос пошел в жесткий стык с нападающим англичан Мохамедом Салахом. После неудачного падения египтянин мужественно поднялся, но через пару минут скорчился от боли, держась за плечо.

Один из лидеров сборной Египта прошлых лет Мидо прокомментировал эпизод в своем твиттере. «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал Мидо. Подробнее о состоянии нападающего станет известно после медицинского обследования. Пока у экспертов есть сомнения в том, сможет ли Салах принять участие в чемпионате мира по футболу, в том числе в матче со сборной России.

Оставшись без лидера атак, «Ливерпуль» сопротивлялся как мог. Во втором тайме после курьезного гола в свои ворота, англичане быстро отыгрались. Но ничего не смогли противопоставить дублю вышедшего на замену Бэйла – 3 : 1. А уже в добавленное время верный момент отличиться упустил Криштиану Роналду. Но не по своей вине. Болельщик выбежал на поле в тот момент, когда Роналду ворвался в чужую штрафную, арбитр вынужден был остановить эпизод. «Реал» выиграл Лигу Чемпионов в третий раз подряд.

Дмитрий Санников