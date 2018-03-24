Жители Владивостока жалуются на то, что Набережная Цесаревича превратилась в торговую улицу, сообщает DEITA.RU. Пост подобного содержания, ссылаясь на подписчика, опубликовал популярный паблик в Instagram.

«Находясь на Набережной Цесаревича, понимаешь, что она превратилась в торговую улицу из 90-х. Администрация Владивостока, вероятно, ждет, когда возле детского корабля с горками натянут веревку и начнут собирать деньги», — жалуется местный житель.

Пост вызвал бурное обсуждение в Сети. «Нужно ликвидировать это. Реально, позор», «Так и будет», «Точно, машинки эти все грязные, поломанные, страшно детей сажать», «Ужасно, конечно», — пишут комментаторы.

«Полностью поддерживаю. Превратили в базар. Раньше и покататься можно было, а сейчас не понять, что творится. Интересно кто-нибудь писал в администрацию жалобы? Или есть массовое голосование за и против? Честно, нет никакого желания туда ездить из-за этого», — объяснил свою позицию еще один подписчик паблика.

Отметим, что те пользователи, кто не захотел вступать в дискуссию, рекомендовали остальным просто обратиться в администрацию города.

Екатерина Лапкина