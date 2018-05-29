Среднемесячный денежный доход на одного жителя края составляет 28,8 тысяч рублей, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации. По данному показателю Приморский край вошел в ТОП-5 среди всех российских регионов.

По данным Росстата, в этом году реальные денежные доходы жителей края возросли на 103 процента к уровню 2017 года.

Кроме того, улучшилась ситуация на рынке товаров и услуг. Так, объем платных услуг населению увеличился на 5 процентов, что позволило Приморью войти в десятку лучших регионов по этому показателю.

Увеличились и объемы строительства жилых домов – почти на 40 процентов.

Екатерина Лапкина