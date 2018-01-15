Пятки
Источник изображения: «Deita.ru»

В больницу для оказания помощи врачами была доставлена девочка, которой всего 1, 5 года. Выяснилось, что в квартире одного из домов в Ленинском районе пострадавшая опрокинула на себя кружку с кипятком, сообщает DEITA.ru. 

В результате случившегося медики диагностировали у девочки ожоги нижних конечностей и госпитализировали ее для оказания необходимой помощи. 

По предварительным данным, причиной случившегося стал недосмотр родных малышки за ребенком. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

 

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