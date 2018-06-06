Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, в понедельник, 4 июня, на детской площадке на улице Чкалова 8-летний ребенок упал с игрового комплекса и получил травмы.

По версии следствия, ребенок играл на детском комплексе, облокотился на неисправный элемент, упал с высоты и получил травмы.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в управляющей компании, обслуживающей данный участок, изъята соответствующая документация, допрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности» продолжается.

Екатерина Лапкина