Накануне неизвестный похитил у предпринимателя автовышку Isuzu Elf. Инцидент произошел в Находке, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

На данный момент подозреваемый в хищении чужого имущества задержан. Установлено, что автовышку похитили от гаражных боксов на улице Рыбацкой. В ходе следственных действий ее обнаружили на одной из улиц Находки.

Задержанный 31-летний мужчина уже признался в содеянном. На его совести это не первое имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина