Источник изображения: «Deita.ru»
Накануне неизвестный похитил у предпринимателя автовышку Isuzu Elf. Инцидент произошел в Находке, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
На данный момент подозреваемый в хищении чужого имущества задержан. Установлено, что автовышку похитили от гаражных боксов на улице Рыбацкой. В ходе следственных действий ее обнаружили на одной из улиц Находки.
Задержанный 31-летний мужчина уже признался в содеянном. На его совести это не первое имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Екатерина Лапкина