Более миллиона фунтов стерлингов (около 107 миллионов рублей) выложили за фаллоимитатор, проданный в Австралии, сообщает DEITA.RU.

Его изготовил австралийский ювелир Колин Берн, почти 15 лет собиравший уникальную секс-игрушку. Он инкрустировал ее синими сапфирами и двумя тысячами редчайших розовых бриллиантов.

Как пишет 360tv, бриллиантовое чудо секс-промышленности должно стать инструментом для достижения «королевского удовольствия».

Таисия Масина