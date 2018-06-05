5 Июнь 2018, 03:34
Редчайшую секс-игрушку продали за сто миллионов
Источник изображения: «Deita.ru»
Более миллиона фунтов стерлингов (около 107 миллионов рублей) выложили за фаллоимитатор, проданный в Австралии, сообщает DEITA.RU.
Его изготовил австралийский ювелир Колин Берн, почти 15 лет собиравший уникальную секс-игрушку. Он инкрустировал ее синими сапфирами и двумя тысячами редчайших розовых бриллиантов.
Как пишет 360tv, бриллиантовое чудо секс-промышленности должно стать инструментом для достижения «королевского удовольствия».
Таисия Масина