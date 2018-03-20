Бесчисленные стаи птиц возвращаются на «Землю леопарда» вместе с весной, сообщили DEITA.RU в нацпарке.

Тысячи перелетных птиц, возвращающихся в Приморье после долгой зимовки в южных странах, замечены у границ национального парка «Земля леопарда». Несмотря на все еще крепкие мартовские морозы пернатые вновь появляются в родных местах, вместе со всей живой природой приветствуя приход весны.

Одни из первых перелетных птиц, которые в этом году были замечены над нацпарком – дикие гуси. Выстроившись клином, они летят вдоль побережья и вглубь Приморья. Один из массовых пролетов был запечатлен неподалеку от «Земли леопарда». На записи видно, как стаи невероятным количеством затмевают ясное рассветное небо. Воздух при этом был заполнен звонкими криками этих птиц.

По словам специалистов, эти крылатые странники возвращаются в Россию из Китая, Таиланда и Кореи, преодолевая при этом за короткий срок около 3 тысяч километров. В азиатских странах охота огнестрельным оружием зачастую запрещена или ограничена, поэтому гуси могут возвращаться в таких больших количествах. В нацпарке и у его границ они займут заболоченные участки и поля.



«Каждый год в начале весны пернатые на удивление точно повторяют путь в родные края. И хотя даже днем все еще может быть холодно, перелет, например, гусей, назвать запоздалым нельзя. Процесс запущен, и движение жизни не остановить, – отметила Евгения Бисикалова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – В России только на особо охраняемых природных территориях, таких как «Земля леопарда», эти птицы могут чувствовать себя в относительной безопасности. К сожалению, в других местах они могут стать жертвами бесконтрольной охоты и браконьерства».

Также по наблюдениям специалистов нацпарка, хоть и немного позже других уток, в южные районы Приморья прибывают первые мандаринки. Подходит к концу массовый пролет японских журавлей, появляются первые даурские журавли. Еще одним интересным результатом наблюдений за возрождающейся природой «Земли леопарда» стала встреча с чибисами, которые уже успели порадовать сотрудников нацпарка своим пением.

Всего на территории нацпарка насчитывается 333 вида птиц, включая оседлые и перелетные виды. Здесь обитают мандаринки, сапсаны, а из редких птиц особую ценность представляет хохлатый орел: «Земля леопарда» является единственным местом на территории России, где гнездится этот краснокнижный хищник.

Михаил Грач