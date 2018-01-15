Специалисты МРОО «Центр "Тигр"» и нацпарка «Земля леопарда» приняли на реабилитацию травмированного черного грифа, которого спасли пограничники и сотрудники охотнадзора у российско-китайской границы. Редкий хищник, рисковавший не выжить самостоятельно, благодаря должному уходу быстро пошел на поправку, сообщили Deita.ru в Нацпарке.

Черный гриф – одна из крупнейших в мире хищных птиц. Такие стервятники признаны одними из самых уязвимых пернатых России, где всего их насчитывается около 700-900 особей. В юго-западное Приморье грифы прилетают из Китая для зимовки. Уникальный санитар дикой природы, занесенный в Красную Книгу России, черный гриф никогда не охотится на живых зверей, а довольствуется лишь трупами.





Постояльцем Центра реабилитации краснокнижный хищник стал после того, как его обнаружили пограничники поселка Хасан. Гриф не мог самостоятельно взлететь и добывать пищу. Птица повредила крыло, случайно спикировав в пограничное заграждение.

По словам сотрудников пограничной службы ФСБ, найти травмированное животное им позволил автоматический сигнал с государственной границы. Прибывшая на место тревожная группа обнаружила, что система сработала из-за дикой птицы, у которой вывихнуто крыло. Было очевидно: бросать грифа на произвол судьбы нельзя. Пограничники доставили его в подразделение, накормили и связались со специалистами.

В Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных хищника доставили сотрудники охотнадзора Приморского края. Здесь ему оказали ветеринарную помощь, для большей эффективности лечения обеспечили сбалансированное питание. Вскоре после обретения временного дома птица получила имя Туманган - в честь одной из самых южных рек Приморского края, на границе России, Китая и КНДР.

«Грифу повезло, что его нашли вовремя. Сейчас Туманган уже не находится в стрессовом состоянии, а его крыло пришло в норму, – отметила Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Совсем скоро птица будет выпущена на волю в юго-западной части Приморья. Здесь находится национальный парк «Земля леопарда» и другие охраняемые территории, для этих птиц это своеобразная «зона безопасности», где их не беспокоят люди. Поэтому гриф без проблем сможет жить в Приморье до конца зимы».

Реабилитация Тумангана – уже не первый опыт работы по спасению черного грифа в Центре реабилитации. Ранее под опекой специалистов оказался гриф Бамбур, который успешно прошел курс восстановления и вернулся в дикую природу.

Михаил Грач