27 декабря, житель Славянки Хасанского района, проезжая по ночной трассе в пределах «Земли леопарда», встретил леопарда, который пытался перейти проезжую часть, об этом Deita.ru сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».

Водитель, заметив у обочины дикого зверя, остановился, чтобы пропустить пятнистого хищника. После небольшого промедления леопард спокойно пересек дорогу.

«Мы с товарищем увидели животное издалека — сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Однако затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! — рассказывает Александр Зайцев, автор видео. — Оказавшись в свете фар, леопард стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге — большая удача встретить такую редкую дикую кошку».

На данный момент сотрудники национального парка выдвинулись на место встречи леопарда и человека, чтобы найти следы и понять, зачем, на самом деле, хищник вышел к дороге.

Судя по кадрам, животное здорово и не голодает. Вероятно, его появление в этом районе связано с распространенными редколесьями и кустарниками, что означает обилие зайцев и косуль, которые могут стать обедом для пятнистого зверя.

Также в нацпарке отметили, - хотя особь еще не удалось идентифицировать, но уже ясно — это не Leo 69F, которая вышла к людям несколькими днями ранее.

Екатерина Лапкина