Квартиры, сдающиеся в наём проверили в Первореченском районе Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.



Специалисты вместе с полицией и налоговой службой напоминают собственникам недвижимости - с полученных доходов от сдачи необходимо платить налоги.

В этот раз местом проверки стал многоквартирный дом на проспекте Острякова. Старшая по дому предоставила данные, что семь квартир здесь сдаются внаём. По результатам проверки три из них оказались закрытыми, еще в одной дверь открыть отказались, еще в двух проживали родственники хозяев, и лишь в одной квартире предоставили договор об аренде, который заключен с хозяином в прошлом году. Теперь предстоит выяснить, исправно ли платятся налоги.

Такие рейды проходят несколько раз в месяц в разных районах Владивостока в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья. Участники рейда проверяют квартиры, о которых сообщают граждане по телефонам доверия.

Таисия Масина