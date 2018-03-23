Представлен долгосрочный прогноз сроков вскрытия и максимальных уровней воды весеннего половодья на реках Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

По прогнозам синоптиков, вскрытие рек Приморья предполагается в сроки близкие к средним многолетним значениям, с тенденцией к ранним до двух дней, и позже прошлогодних дат на 5–12 дней. Основной процесс вскрытия рек пройдет в первой декаде апреля.

Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются близкими к средним многолетним значениям, и близкими к значениям прошлого года. Прохождение максимальных уровней половодья на реках Приморья ожидается во второй половине апреля — начале мая. Весенний подъем уровня воды в верховья рек составит 0,6–1,5 метра, в нижнем и среднем течении рек — 1,6–3 метра.

При прохождении максимальных уровней половодья возможен выход воды из низких берегов с подтоплением сельхозугодий и отдельных участков дорог в поймах рек центральных и западных районов края.

Екатерина Лапкина