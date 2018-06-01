В Уссурийске начались работы по восстановлению и ремонту покрытия дорог и межквартальных проездов, сообщает DEUTA.RU со ссылкой на администрацию УГО.

Отмечается, что в рамках планового ремонта восстановлено асфальто-бетонное покрытие проездов в районе улиц Ленинградская, Горького, Советская, Октябрьская. Сейчас идет ремонт межквартального проезда по улице Францева и тротуар по проспекту Блюхера.

Дороги в УГО ремонтируют в рамках программы «Уссурийские дороги». В отделе дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации УГО рассказали, всего на ремонт дорог выделено более 48 миллионов рублей. В данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Сами работы запланированы на июнь-август.

В этом году в Уссурийске будет отремонтируют участки дорог: улица Волочаевская, от ул. Пушкина до ул. Комсомольской, улица Урицкого, вместе с мостовым сооружением, а также на улицах Общественная, Мебельная, Суворова и в селе Новоникольск, переулок Сиреневый от ул. Колхозной до ул. Советской.

Планируется, что скоро в Уссурийском городском округе начнется ямочный ремонт автодорог. В план-график по ямочному ремонту автомобильных дорог внесено более 100 объектов.

Часть из них включена в план ремонта на основании обращений граждан и предписаний ГИБДД, часть – после планового весеннего обследования дорог. Кроме того в план-график регулярно включаются новые участки, которые выявляются во время еженедельных выездных совещаний по вопросам благоустройства при главе администрации УГО Евгение Корж.

Ямочный ремонт запланирован на улицах Артемовская, Первомайская, Сергея Ушакова, Приморская, Пинегина, Полушкина, Русская, Муравьева, Ровная, Штабского, Стаханова, Речная, Дзержинского, Краснознаменная, Кирова, Тимирязева, Ивасика, Пархоменко, Ленинградская, Комсомольская и другие.

Напомним, в Уссурийском городском округе протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 482,2 км, из них 220,2 км – с усовершенствованным покрытием (преимущественно это магистральные улицы и дороги). Дорожная деятельность на территории округа осуществлялась в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016 - 2020 годы.

Ирина Петрова