Накануне рок-группа военнослужащих ВВО выступила на благотворительном концерте в Амурской области, об этом Deita.ru сообщили в Минобороны России. Концерт состоялся в поддержку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова.

Музыканты исполнили композиции из репертуара групп «Кино», «Анимация» и «Чайф». В качестве танцевальной поддержки группы выступил творческий коллектив «Маленькая страна», состоящий из детей военнослужащих.

Это второе выступление группы с момента ее создания. Дебютировала группа в региональном рок-фестивале, который состоялся в городе Завитинске Амурской области в июле 2017 года.

Для справки

Музыкальная рок-группа «Элементал» под руководством офицеров Восточного военного округа (ВВО) — старшего лейтенанта Станислава Пороло и майора запаса Юрий Кравченко выступила на благотворительном концерте в городе Белогорске Амурской области.

Екатерина Лапкина