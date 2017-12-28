Проект ресурсного центра для некоммерческих организаций Приморского края представили во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

В этом году фонд «Энергия участия» и центр «Развитие» стали победителями второго конкурса президентских грантов и получили cсоответственно 2,2 и 7 миллионов рублей на проведение обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов по проектной деятельности. Чтобы выстроить системную работу и охватить как можно больше уголков Приморского края, организации договорились объединиться в ресурсный центр.





Как рассказала руководитель фонда «Энергия участия» Вероника Сипачева, первые мероприятия в рамках ресурсного центра начнутся совсем скоро. Трехдневный тренинг «Технологии развития местных сообществ» стартует во Владивостоке 11 января. А в конце января откроются занятия проектной школы «Энергии участия» в Арсеньеве. На двухдневные уроки приглашаются не только арсеньевцы, но и представители других городов и районов северного Приморья. В работе проектной школы примут участие федеральные эксперты из центральной части России. «Энергия участия» планирует провести подобные занятия в Уссурийске, Находке, Хасанском районе и Дальнереченске. Всего же в Приморье в 2018 году состоится несколько десятков мероприятий. Главная их цель – развитие гражданских инициатив в Приморском крае.

Руководитель АНО ДПО и К «Развитие» Светлана Баженова отметила, что в рамках тренинга «Технологии развития местных сообществ» участники узнают о проектах, которые ведут к развитию, каких результатов можно добиться. Будут рассмотрены конкретные кейсы, которые уже успешно реализованы.

Пока главная задача ресурсного центра – обучение и консультации в подготовке проектов, поиске грантов. Но со временем, надеемся, что появится и общее помещение, в котором любые НКО смогут получить квалифицированную юридическую или бухгалтерскую помощь.

Итогом обучения и проектных школ станет грантовый конкурс от «Энергии участия». Неравнодушные жители смогут получить финансирование на свои проекты. Главное условие – решение социально важной проблемы для своего населенного пункта.

«О том, что работа по обучению НКО эффективна и приносит результат можно судить по итогам самого крупного в этом году конкурса – от Фонда президентских грантов. 38 организаций Приморского края получили поддержку на 65 млн рублей», - сообщила Ольга Ивченко, замдиректора департамента внутренней политики Приморского края.

Могут рассчитывать НКО и на поддержку из бюджета Приморского края. На 2018 год она составит 4,4 млн рублей. Субсидии получили 16 социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего же на конкурс было подано 35 заявок.

Отметим, что прием заявок на следующий грантовый конкурс от Фонда президентских грантов начнется уже 15 февраля. Получить консультацию и помощь в подготовке заявки можно в фонде местного сообщества «Энергия участия».

Дмитрий Санников