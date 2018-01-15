Легенда мирового хоккея, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, принимавший непосредственное участие в создании во Владивостоке хоккейного клуба «Адмирал» Вячеслав Фетисов прокомментировал корреспонденту DEITA.RU возможное будущее команды.

Как отметил Вячеслав Александрович: «С тем, что происходит последние пару лет, «Адмиралу» сложно рассчитывать на будущее. Но я разговаривал с врио губернатора, и он очень хочет восстановить то, что было в самом начале. Тогда нам удалось убедить руководство КХЛ в том, что хоккей во Владивостоке должен быть. Была проделана колоссальная работа, Могильный и Филиппенко сумели в рекордный для книги Гиннеса срок создать команду, запустить дворец и создать атмосферу, когда народ мечтал попасть на «Фетисов-Арену».

Как напомнил Вячеслав Фетисов: «Потом было принято решение поменять всё, и мы видим сегодня то, что видим. Еще раз повторю, я несколько раз общался с врио губернатора, и он очень хочет воссоздать то, что было в самом начале. Но для этого нужны профессиональные люди, планы, стратегии. А самое главное – стабильность. Финансовая – в том числе».

Ранее Вячеслав Фетисов дал эксклюзивное интервью DEITA.RU в эфире радио «Медиаметрикс. Владивосток» - о ситуации с переименованием «Фетисов-арены», о хоккейных клубах «Адмирал» и «Амур», о будущем дальневосточного спорта и о развитии детского спорта.

#адмиралживи

Дмитрий Санников