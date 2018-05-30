В Холмском районе Сахалинской области введен режим ЧС регионального характера, сообщает DEITA.RU.

Указ об этом введен губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко в связи с разрушением участка дороги Южно-Сахалинск - Холмск.

По данным пресс-службы правительства области, сейчас есть угроза схода оползня на опору линии электропередачи.



На трассе ограничена скорость движения транспорта. Несколько дней работает дорожная техника, устраняющая проблемы.



В апреле на 86 километре трассы Южно-Сахалинск - Холмск был обнаружен оползень. Несмотря на все усилия по его сдерживанию, подвижки грунта в районе перевала продолжились. Из-за этого появилась угроза обвала самой трассы.

С 21 мая в Холмском районе был введен режим повышенной готовности. Начались восстановительные работы.

Ирина Петрова