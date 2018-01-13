Скачок стоимости на бензин не ожидается а ближайшем будущем, сообщает «Deita.ru».

Причиной тому - выборы, которые пока сдерживают увеличение цен на топливо. После выборов, как пишет Коммерсант, возможен такой же рост, как и в прошлом году.

По данным Росстата, цены выросли на 1,4%, в целом же за год бензин подорожал на 7,3%. К концу декабря Аи-92 и Аи-95 в среднем по России подорожали до 38 рублей и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 9,8%, до 40,5 рублей за литр.



Такая ситуация - следствие высокого уровня цен на оптовом рынке в 2017, в этом году вряд ли что-то изменится, ведь уже с 1 января акцизы выросли на 50 копеек за литр, а с 1 июля — вырастут еще на 50 копеек.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что стало известно, на сколько вырастет стоимость бензина в 2018 году.

Таисия Масина