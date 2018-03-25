25 Март 2018, 16:49
Результат разрушительных действий приморца попал на видео
Источник изображения: «Deita.ru»
ДТП произошло на улице Луговой во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.По информации источника dsp_vl, ДТП случилось на Луговой, 81. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
"Corona Exiv разложилась об леера", - комментируют очевидцы, опубликовавшие видео с места происшествия.
Отметим, что авто оказалось на тротуаре, по которому ходят сотни людей. По счастливой случайности, в момент ДТП там никого не было. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. На месте работают специалисты.
Ранее появилась информация, что в Находке Приморского края ночью произошло серьезное ДТП.
Виктор Бруевич
Видео: dps_vl