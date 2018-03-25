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Источник изображения: «Deita.ru»
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ДТП произошло на улице Луговой во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dsp_vl, ДТП случилось на Луговой, 81. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

"Corona Exiv разложилась об леера", - комментируют очевидцы, опубликовавшие видео с места происшествия. 

Отметим, что авто оказалось на тротуаре, по которому ходят сотни людей. По счастливой случайности, в момент ДТП там никого не было. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.  На месте работают специалисты.

Ранее появилась информация, что в Находке Приморского края ночью произошло серьезное ДТП. 

Виктор Бруевич 

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Видео: dps_vl