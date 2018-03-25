ДТП произошло на улице Луговой во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dsp_vl, ДТП случилось на Луговой, 81. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

"Corona Exiv разложилась об леера", - комментируют очевидцы, опубликовавшие видео с места происшествия.

Отметим, что авто оказалось на тротуаре, по которому ходят сотни людей. По счастливой случайности, в момент ДТП там никого не было. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. На месте работают специалисты.

Ранее появилась информация, что в Находке Приморского края ночью произошло серьезное ДТП.

Виктор Бруевич