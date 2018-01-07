Для многих цирк - это любовь родом из детства. Канатоходцы, акробаты, жонглеры, дрессировщики с животными и, конечно же, клоуны. Корреспондент «Deita.ru» пообщался со Светланой Кёттерс, коллекционером фигурок клоунов, скоморохов и артистов и просто любителем цирка, и узнал, почему многие фильмы Чаплина нам не известны, какая интересная история приключилась с Никулиным в Японии, и множество других увлекательных вещей.





Что именно послужило толчком к началу коллекционирования?





Я цирк обожаю с детства. Я, помню, смеялась до упаду. Когда я была маленькая, цирк стоял на центральной площади, где сейчас строят церковь. Еще помню, мы жили на Ленинской улице, напротив ГУМа. И там сдавали квартиры циркачам, и они всегда были так красиво одеты, сами по себе были стройные, подтянутые - они как-то отличались от всех людей. И у меня с детства такое трепетное отношение к цирку. Я еще не понимала тогда драматического артиста, а циркового уже понимала. На сцене они все были в таких красивых костюмах, расшитых блестками, что я туда приходила и раскрыв рот смотрела.





Давно вы собираете коллекцию?





Очень давно. Возможность вообще купить статуэтку появилась в годы перестройки. Первые статуэтки у меня появились в те времена. Лет 20 меня это увлекает – точно. Сначала появилась одна статуэтка, потом её дополнила вторая… И как-то так получилось, что собралась коллекция. Сейчас уже собрались целые серии статуэток.









Как вы их находите?





Раньше это было по случаю. Потом мне сестра дарила очень много. Она где-то, даже не знаю, где, покупала несколько, заказывала, ей привозили.





Я и мужа уже этим «заразила». Все знают, что мне подарить (улыбается).





Сколько у вас статуэток? Есть ли самая любимая?





Больше 160. Самой любимой нет, все очень люблю.









Почему Никулин держит огромную бутылку на этой статуэтке?







У него есть такая реприза "Бутылка". Реквизит клоуны ищут себе сами. Он привез бутылку из Японии, где был на гастролях, там в ресторане он увидел громадную 16-литровую бутылку, и они с напарником Шуйдиным захотели такую бутылку и спрашивали, где её можно купить. Они попытались её купить, но купить было невозможно. И когда они были уже в расстроенных чувствах, директор этого ресторана, когда они в последний день посещали его, вынес им подарок – громадную бутылку. И потом они с Шуйдиным делали с ней репризу.









А этот клоун с Олимпийским Мишкой?





С Олимпийским Мишкой, потому что Олимпиада 80-го года проходила в Москве, и он, будучи символом нашей страны, был изображен с Олимпийского Мишкой.

В более ранние годы группа артистов советского цирка впервые ехала на гастроли заграницу, и так как Олег Попов был молодой совсем, только после окончания циркового училища, его отправили с группой как представителя нашей клоунады. И он заграницей очень понравился. А отправили его, самого молодого, первым, потому что, если провалится, то потому что молодой, неопытный, а если все будет хорошо, то мы его похвалим. И вот так он стал визитной карточкой нашей страны.





Есть ли статуэтка, которая особенно интересно вам досталась или у нее особенная история?





Они все особенные. Некоторые статуэтки не фабричные, а авторские, то есть мастер делал их индивидуально. Есть троица из «Операции «Ы», есть скоморохи и шуты, родоначальники клоунов.





Что вам дает это коллекционирование?







Настроение поднимает. Каждую из статуэток люблю, смотрю на них, и мне сразу становится приятно. И потом, когда я стала коллекционировать, я стала покупать книги, потому что мы же здесь не особенно имеем возможность видеть эти номера. Я стала читать про их номера, выступления. И так постепенно всё и сложилось.





У вас много статуэток и тарелочек со скоморохами...





А скоморохи и шуты – родоначальники жанра клоунады. Скоморохи с давних времен водили животных: медведя, собаку, кота и так далее. И сценки у них были на злобу дня: они критиковали жадных попов и знать, и поэтому отношение к скоморохам разнилось у бедных людей и у власти и церкви.





На тарелочках изображены лубочные картинки. Так как любили скоморохов, то их изображали на различных юмористических картинках. И в одном углу висела икона, а в другом углу – вот эти картинки. И церкви это категорически не нравилось, она видела в них бесовское начало, и потому, что скоморохи её критиковали. Поэтому просили власть уничтожать инструменты скоморохов.





А как к вам в коллекцию попал Чарли Чаплин?





Все клоуны, которые вообще существуют, у них образ Чарли Чаплина был эталоном. Они стремились к его мастерству. Мы воспринимаем Чаплина как киноактера, а раньше кино как самостоятельного искусства не существовало. Существовал цирковой аттракцион. И поэтому он считался цирковым персонажем. Поэтому и он тут.













А фигурки с Чаплиным как у вас появились?





Это французская миниатюра из фарфора. Это из его различных фильмов: из «Малыша», из «Новых времен» и так далее. Он в войну критиковал Гитлера, и чтобы не обострять политические отношения в преддверии Второй мировой, Сталин приказал все чаплинские киноленты уничтожить, поэтому мы не все его фильмы знаем.





Какая из статуэток самая старая в вашей коллекции?







Чарли Чаплин с фонарем. Её мы с мужем купили на блошином рынке заграницей.

Сколько раз в год вы ходите в цирк?







Наверное, раз 5-6 ходим. Но с тех пор, как цирк отремонтировали, еще не была там.

Кто ваш любимый клоун?





Пожалуй, Олег Попов. Я вспоминаю, как в детстве ходила на представления и достать билеты было невозможно, когда он приезжал во Владивосток. И там, где мы жили, кто-то мог купить билеты в цирк, и с таким большим трудом мы купили билеты. Помню, как ждали этого дня, когда пойдем на представление. И этот восторг, что это Олег Попов. Это такое на меня произвело впечатление.





Влада Золотова