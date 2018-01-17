Поздно вечером в полиции за помощью обратился пожилой житель Первомайского района и сообщил о краже. Пенсионер рассказал, что к нему в гости в этот день приходили различные родственники, чтобы его проведать, сообщает корреспондент DEITA.RU.

После их ухода мужчина обнаружил, что у него из тумбочки пропали 930 тысяч рублей, которые он длительное время откладывал. Пенсионер заподозрил в краже одного из родных и сообщил о происшествии в полицию.

Стражи порядка осмотрели жилище потерпевшего и приступили к поискам подозреваемого в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Игорь Бегунов