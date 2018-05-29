Миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси», Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив, получив право на получение израильского гражданства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на BBC.

Должностные лица иммиграционной службы сообщили, что на прошлой неделе он прошел собеседование в израильском посольстве в Москве. Абрамович столкнулся с задержками в возобновлении своей британской визы.

Его представитель не стал комментировать сообщения о предоставлении гражданства.

51-летний Абрамович будет самым богатым человеком в Израиле, пишет издание.

Его британская инвесторская виза, как сообщается, истекла несколько недель назад, но британское правительство отказалось это комментировать.

The Times of Israel сообщила, что министерство внутренних дел подтвердило прибытие Абрамовича в Израиль в понедельник и что он эмигрировал в страну.

Стоит отметить, что владельцам израильских паспортов разрешено въезжать в Великобританию без визы для краткосрочного пребывания.

По данным Forbes, Абрамович владеет состоянием, оцениваемым в 11,5 млрд долларов. Этот шаг может окупиться финансово, поскольку новые граждане Израиля освобождены от уплаты налога на иностранный доход в течение 10 лет.

Алина Калинина