Предновогодний корпоратив Минэкономразвития обошелся в 10 миллионов бюджетных средств, сообщает «Deita.ru».

Такие сообщения появились в СМИ. Также известно, что на мероприятии выступал популярный рэпер Баста, который по его же словам, берет гонорар не менее миллиона рублей. Само мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле», где для сотрудников организовали танцы и светомузыку.

Примечательно, что на сайте Госзакупок корпоратив министерства заявлен как итоговая конференция Минэкономразвития, на которую согласно тендеру и была потрачена озвученная грандиозная сумма.

Также отмечается, что глава ведомства сообщения в СМИ комментировать отказался.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, какие корпоративы ждут приморцев в этом году.

Таисия Масина