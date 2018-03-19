Роспотребнадзор просит россиян учитывать при планировании поездок информацию о лихорадке Ласса, от которой в Либерии за последние недели скончалось уже трое человек, сообщает DEITA.RU.

С начала 2018 года в стране зафиксировано 28 случаев, похожих на лихорадку Ласса, 12 из которых закончились смертью больного.

Лихорадка Ласса относится к опасным инфекциям вирусной природы. Заболевание передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов, может передаваться от человека к человеку. Является эндемичным заболеванием в странах Западной Африки, в том числе в Гвинее, Гане, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии. Всего в этом регионе с 1 января зарегистрировано 78 лабораторно подтвержденных и 8 вероятных случаев смерти от лихорадки Ласса. Вакцины от нее пока не существует.

В Роспотребнадзоре отметили, что прямое авиасообщение между Либерией и Россией отсутствует. Въезд в страну осуществляется в основном через международный аэропорт "Робертс", а также через пункты пропуска, расположенные на границе с соседними странами.

Виктор Бруевич