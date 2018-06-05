В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрирован случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV). На данный момент больной находится в госпитале города Абу-Даби, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, клинические симптомы у пациента впервые появились 4 мая. Известно, что мужчина – коренной житель ОАЭ прибыл из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. Все контакты больного установлены и проводится их мониторинг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Для справки

Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году в материале от больных в Саудовской Аравии.

Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются животные (верблюды).

Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.

На 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, включая 787 смертельных случаев, зарегистрированных начиная с сентября 2012 года.

Екатерина Лапкина