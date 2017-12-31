Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья. Соответствующее обращение размещено на сайте ведомства, сообщает «Deita.ru».

Так, рекомендуется серьезно отнестись к покупке продуктов питания: не приобретать еду с рук, особенно продукты домашнего производства, обращать внимание на условия реализации и срок годности. При приготовлении пищи нужно соблюдать условия хранения блюд, следовать принципам товарного соседства в холодильнике и не готовить впрок.

«Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее», — сказано в сообщении.

Кроме того, важно помнить о калорийности блюд, чтобы не допустить переедания. Роспотребнадзор рекомендует не садиться за праздничный стол на голодный желудок, а 31 декабря и 1 января не пропускать приемы пищи утром и днем.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе. Избегайте длительных застолий. Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь», — добавляется в памятке.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации относительно алкогольных напитков в канун масштабных праздников.

Дмитрий Санников