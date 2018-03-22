Узнать точные границы своей недвижимости можно несколькими способами. сообщили DEITA.RU в Росреестре по Приморскому краю.

Самый простой вариант – обратиться к «Публичной кадастровой карте» на сайте Росреестр. В соответствующую строку вписывается кадастровый номер земельного участка и, через некоторое время, появятся данные о межевании земли.

Если же межевание участка еще только предстоит произвести, придется прибегнуть к услугам кадастрового инженера, члена саморегулируемой организации. Его услуги платные, однако, только с его помощью можно установить точные границы участка.

Узнать, проводилось ли в принципе межевание участка, и если проводилось, то, когда, можно, запросив сведения об интересующем объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Наличие в выписке из ЕГРН границ, установленных с нормативной точностью, говорит о проведенном ранее межевании.

Для того, чтобы получить соответствующие документы об объекте недвижимости, необходимо запросить выписку через Интернет - на едином портале государственных услуг или на сайте Росреестра. Кроме того, реализовать услугу можно обратившись в многофункциональный центр.

Марта Нота



