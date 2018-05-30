В среду, 30 мая, «Саратовские авиалинии» прекратили авиаперевозки, об этом DEITA.RU сообщили в интернет-представительстве компании.

Ранее, 25 мая, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая. Так как на 18 часов 29 мая никаких иных решений ведомство не приняло, авиакомпания объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая.

За несколько часов до официального заявления руководства авиаперевозчика российские СМИ начали писать о том, что со среды данная компания прекращает регулярные рейсы. К подобным заявлениям «Саратовские авиалинии» отнеслись неодобрительно, о чем написали на своем сайте.

Екатерина Лапкина