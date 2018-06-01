Пенсионерка из Красноярска завещала свою квартиру Дональду Трампу и подговаривает подруг сделать так же, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала отчаявшаяся женщина, в результате пересчета коммунальных платежей за 2017 год она оказалась должна 2800 рублей. После этого, по ее словам, квартплата увеличилась на 1,5 тысячи — также по результатам пересчета квартала. В апреле очередная доплата — 1100-1200 рублей. Как пишет 360tv, из-за высоких тарифов ЖКХ, у нее нет возможности позволить себе многие продукты.

Пенсионерка уговаривает и своих подруг сделать так же, как она. К примеру одна из них уже согласилась завещать свою недвижимость Биньямину Нетаньяху.

Отмечается, что женщина, которая не имеет детей и не поддерживает отношения с родственниками, уже нашла нотариуса, который займется данным делом.

Таисия Масина