Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в город Шанхай, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Российские корабли торжественно встретили у причала порта Усун, и в этот же день российский боевой корабль посетили представители командования Военно-морских сил НОАК. В свою очередь российские моряки нанесли визит вежливости командованию военно-морской базы Китая и в мэрию города Шанхай.

Кроме того, планируется, что российские корабли посетят китайские моряки. Также развлекательная программа включает в себя совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам и культурным достопримечательностям города.



Отмечается, что это неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в Шанхай и продлится он 4 дня.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что корабли ТОФ вдоволь "наплавались" в 2017 году.

Таисия Масина



