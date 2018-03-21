Новый образовательный стандарт, предусматривающий изучение школьниками 235 литературных произведений, раскритиковали российские учителя и преподаватели вузов, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что такое количество произведений школьник должны прочесть за пять лет. По мнению учителей, это крайне неудачная идея, так как столько литературы дети просто не смогут усвоить, осмыслить содержание и составить собственное мнение.

Преподавательские коллективы уже написали открытое письмо в Минобрнауки, указав, что новые требования противоречат правам тех школьников, которые уже проучились по действующим стандартам до 6 класса. Подготовленные Минобрнауки нововведения, как пишет Блокнот, лишают школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам.

Таисия Масина