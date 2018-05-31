Минпромторг рассматривает новый законопроект, согласно которому теперь сделки купли-продажи подержанных машин будут проходить строго через автоаукционы, регулируемые правительством и им же облагаемые налогом. Благодаря этому механизму чиновники рассчитывают пополнять казну государства на 20 млрд рублей ежегодно, сообщает DEITA.RU.

Сегодня оборот рынка подержанных автомобилей в России составляет около 2,5-3 триллионов рублей. Практически все сделки проводятся без налоговых отчислений, что не может не волновать законодателей. В министерстве считают, что создание новой автоаукционной индустрии в стране сможет вывести все торговые процессы на цивилизованный уровень.

В данный момент создана рабочая группа под контролем Минпромторга, которая в ближайшее время закончит разработку схемы проекта автоаукционов. Теперь для продажи своего авто нужно будет обязательно использовать электронную аукционную площадку, с помощью которой подержанные машины будут передаваться дилерам, а те, в свою очередь, будут перепродавать транспортное средство конечному потребителю.

Пример на вооружение парламентарии взяли из Японии, где обычные автовладельцы продают своих железных коней только с помощью автоаукционов. До начала торгов хозяин озвучивает максимальную стоимость, за которую он согласен расстаться с автомобилем, и уже в процессе торгов дилеры начинают торговаться, пока не победит кто-то из них.

В правительстве считают, что этот закон сделает более прозрачной торговлю подержанными авто, обеспечив безопасность и надежность при проведении такого рода сделок.

Однако большинство простых автовладельцев отзываются о таких нововведениях крайне негативно. Из 100 опрошенных жителей Владивостока более 85% считают, что новый закон – это очередная попытка выжать последние соки из автомобилистов. «Сначала повышают стоимость страховки, потом подымают цены на бензин, теперь хотят ввести новые налоги. При всем этом я уверена, что наличие таких аукционов спровоцирует огромное количество бюрократических сложностей и дополнительных трат для автовладельцев», - высказалась автомобилистка Валерия Пашкевич.

Президент «Российских автомобильных дилеров» Олег Моисеев также заявил, что японский вариант автомобильных сделок снизит всю конкурентную среду подержанных автомобилей.

Григорий, продавец автомобилей на «Зеленом углу»: «Я считаю, что каждый человек должен иметь право выбирать, как ему продавать машину — самому, через дилерские организации или аукцион. Да, понятное дело, что многие сделки сразу выйдут из «тени», но этот факт сразу монополизирует автомобильный рынок».

Максим Низкодубов