60 детей от 4 до 11 лет госпитализированы в Фландрии, северной области Бельгии. У 37 из них уже диагностирован сальмонеллез, об этом DEITA.RU Роспотребнадзоре.

Причиной заражения, по предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии (HCA), является инфицированные продукты питания, поставляемые в столовые детских и учебных заведений Фландрии.

Власти рассматривают вспышку как значительную и считают, что количество зараженных детей может увеличиться, так как источник заражения и вектор распространения пока не установлены.

Приостановлена работа предприятия, производящего и поставляющего готовые к употреблению в пищу продукты для детских и учебных организаций. Проводится санитарная обработка производственных линий этого предприятия.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Екатерина Лапкина