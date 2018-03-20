Российский космонавт Антов Шкаплеров выложил на своей странице в Instagram фотографию Приморского края, которую сделал с борта Международной космической станции, сообщает DEITA.RU.

В своем посте Шкаплеров передал привет жителям Дальнего Востока Россиии, восхитился красотой планеты, в частности Приморья, и поинтересовался погодой на Земле. «Иногда так скучаешь по Земле и особенно по своей стране, когда смотришь на такую красоту с борта Международной космической станции. Это Приморье. Привет Дальнему Востоку! Как у вас там погода сейчас? У нас тут, на МКС, по-прежнему!» — написал космонавт «Роскосмоса».

Снимок вызвал восторг у подписчиков космонавта. Многие также ответили на вопрос. «В Хабаровске весна потихоньку вступает в свои права», «Якутск минус 20, весна близко», «Большой вам привет из Краснодара! У нас сегодня было плюс 17. Красота!» — дружно ответили пользователи.

Екатерина Лапкина