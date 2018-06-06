Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у «Русского национального банка», сообщает DEITA.RU. Такая информация появилась на интернет-ресурсе Центробанка.

Данное решение было принято по причине того, что вся деятельность финансовой организации была направлена на обслуживание интересов его же собственников.

Отмечается, что банк проводил кредитование заёмщиков, которые косвенно или прямо были связаны с конечными бенефициарами кредитной организации. В результате это привело к тому, что на балансе банка накопился значительный объём проблемных активов, в том числе учтённое по завышенной стоимости имущество.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури». Лицензия отозвана из-за «неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов Банка России.

Екатерина Лапкина