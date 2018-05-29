Проект приказа, которые расширяет взаимодействие судебных приставов с полицией, вынесен на общественное обсуждение министерством юстиции РФ, сообщает DEITA.RU.

Согласно данному проекту, судебные приставы смогут обращаться за помощью в розыске подозреваемых или обвиняемых в МВД.

Так, например, сотрудники уголовного розыска могут помочь, если в отношении должника будет возбуждено уголовное дело.

Отметим, что пока судебные приставы могут объявлять человека в розыск, однако у них нет права заниматься оперативно-разыскной деятельностью.

Как пояснили в МВД, такое взаимодействие называется оперативным сопровождением уголовного дела.

Например, ФССП и ГАИ проводят рейды на дорогах в поисках должников. Пристав не может остановить автомобиль, однако инспектору ГАИ водитель должен подчиниться.

Ирина Петрова