Известной российской певице Юлии Чичериной ФИФА запретила выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018, сообщает DEITA.RU.

Выступление Юлии Чичериной планировалось 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА и уже было согласовано. Но за неделю до открытия Чемпионата мира по футболу было получено письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». ФИФА объяснило отказ беспокойством из-за репутационных рисков артистки, связанной с военными темами». В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой».





«Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили: пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать, вот оно», — написала Чичерина в своем Facebook.

Дмитрий Санников