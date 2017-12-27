Россия начала формировать постоянную группировку сил на военных базах в Сирии, сообщает «Deita.ru».

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, речь идет о базах «Хмеймим» и Тартус. Структура, а также штатная численность войск в Сирии утверждены президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет РИА ФАН, глава российского государства о планах сохранения присутствия России в сирийском Тартусе, а также на авиабазе «Хмеймим» заявил еще 11 декабря во время личного визита в ближневосточную страну.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что эксперт озвучил причины личного визита Путина в Сирию.

Таисия Масина