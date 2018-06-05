Россиян, арестованных Киевом, могут обменять на граждан Украины, отбывающих наказание в России, сообщает DEITA.RU.

Кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что здесь очень важен индивидуальный подход: "В российском законодательстве нет такого пункта, согласно которому можно просто взять и обменять одного человека на другого. Тогда создается прецедент по каждому отдельному случаю. Без индивидуального согласования, без специальной комиссии обмены проводить невозможно". Тем не менее, как пишет РИА ФАН, по словам политолога, своих граждан нужно пытаться спасти в любой ситуации и сделать это с максимальной выгодой для России.

Напомним, о готовности Киева обменять 23 осужденных россиянина на граждан Украины, арестованных в РФ, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Особый интерес, по ее словам, представляют четверо украинцев, отбывающих наказание в России: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, осужденные за подготовкк терактов и Станислав Клых, отбывающий наказание за убийство.

Таисия Масина