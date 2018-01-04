Еще не успели затихнуть страсти по Сирии, как вновь на карте мира появляется «горячий треугольник», а позиции России и США снова расходятся, сообщает «Deita.ru».

Когда придет время, Дональд Трамп обещает оказать поддержку народу Ирана: «Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!».

О чем идет речь, догадаться не трудно - Штаты уже официально подтвердили поддержку акций протеста в Иране, которые не прекращаются с 28 декабря. Причем в своем Twitter Трамп призывает к переменам в Исламской республике, которых, как считает президент США, заслужил «великий иранский народ».

В организации акаций протеста, в результате которых уже погибли 20 человек и почти 450 получили ранения, Совет безопасности Ирана обвинил США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По утверждению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани, координируют протестные демонстрации (в том числе и через социальные сети), именно представители этих стран.

Российский МИД считает недопустимым вмешательство извне в события в Иране, которые являются внутренним делом республики.

Кандидат политических наук, доцент Школы гуманитарных наук ДВФУ, эксперт РИСИ Петр Самойленко в беседе с «Deita.ru» рассказал, может ли ситуация в Иране стать «продолжением» сирийского «диалога» между Россией и США.

«Сложившаяся конъюнктура отношений в регионе Ближнего Востока, в особенности ситуация в таких странах как Ирак, Афганистан, Сирия, дают основания Иранской республике беспокоиться за то, что происходит как внутри страны, так и на мировой арене. В особенности на фоне соответствующих заявлений высших должностных лиц США. Собственно, любые «вдруг» возникшие протесты населения при видимости срежиссированного процесса извне (что вполне могло быть сделано и через социальные сети согласно озвученной версии). На фоне того, что уже было во многих странах, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Египте и Ливии, дают возможность подозревать , что это очередная серия в «саге» об «экспорте западной демократии». И тут как минимум есть очевидные ассоциации.

В интересах нашей страны, так же как в ситуации в Сирии, избежать дестабилизации в Иране -крупнейшем государстве региона Ближнего Востока вообще, так и во всем этом регионе в частности. Трудно сказать, можно ли рассматривать эти события как «реванш» Запада за Сирию, даже если появятся очевидные доказательства этому – но в любом случае, такая дестабилизация в стране, которая является одним из крупнейших добытчиков и экспортеров углеводородов на мировой рынок и, соответственно, существенно влияет на мировую конъюнктуру цен на нефть, вполне соотносится со стратегией «управляемого хаоса», что прослеживалось в Египте, Ливии и Сирии. Показательным будет развитие событий и реакция на них западных стран и стран самого Ближнего Востока, где условный «водораздел» между прозападными и антизападными странами пролегает достаточно четко», - отметил приморский эксперт.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что туристов в Иране призывают ходить осторожно.

Инна Эстрина