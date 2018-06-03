Россия способна войти в ТОП-5 лучших мировых экономик, но только в случае, если правительство поддержит предпринимательскую деятельность, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал известный американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным в майском указе, Россия должна научиться правильному стимулированию экономики. «История показывает, что те страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешны, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал», — цитирует известно финансиста РИА Новости.

Джим Роджерс отметил, что Россия за два года провела огромную работу в направлении открытости экономики, даже больше чем Китай или США. Главное, что произошло, — рубль отправился в открытое плавание.

Екатерина Лапкина