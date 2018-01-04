С нового года диспансеризация в России усовершенствуется, сообщает «Deita.ru».

Как заявили в Минздраве, обследования и медпомощь станут более адресными, а чтобы россияне не пропускали комплексное обследование, страховые медицинские компании будут их извещать о необходимости его прохождения, присылая СМС, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить по телефону.

Одной из главных особенностей обновленной процедуры диспансеризации является более активный онкоскрининг с целью выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Теперь его будут делать не раз в три года, как раньше, а через год и в два этапа. Если первый этап выявит проблемы, пациента направят на более углубленное обследование. Также для женщин 39-51 года предусмотрена раз в два года маммография. Электрокардиографию будут делать не с 21 года, как раньше, а с 35 лет - мужчинам и с 45 лет - женщинам.

Отмечается, что бесплатная диспансеризация положена всем россиянам старше 18 лет. Школьники и студенты приходят на нее организованно.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что система суперточной и быстрой диагностики рака может появиться в России.

Таисия Масина



