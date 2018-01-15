Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном вреде от употребления жиросжигающего препарата DNP, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, препарат содержит химическое вещество динитрофенол, которое не предназначено для приема внутрь.



Препарат не разрешен к обороту в РФ как пищевой продукт и не зарегистрирован в качестве БАД, пищевой добавки, лекарства или специализированного питания для спортсменов.

Однако его рекламируют в социльных сетях.

"Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы", - говорится в сообщении на официальном сайте службы.

Отметим, динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь.

Виктор Бруевич