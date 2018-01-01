В 2018 году россиянам спишут налоговые долги, которые скопились к 1 января 2015 года, сообщает "Deita.ru".

Речь идет об имущественных налогах. Спишут также и недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, которые скопились на ту же дату

Закон также включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток.

Эта льгота заменила действовавший ранее вычет в 10 тысяч рублей - он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, "чернобыльцам" и ряду других категорий. Вычет с шести соток граждане получат уже за 2017 год.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что в России увеличили МРОТ.



Ирина Петрова