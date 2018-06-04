Общий объем задолженности россиян в I квартале вырос на 5% и достиг 4 трлн рублей, сообщает DEITA.RU.

По информации Федеральной службы судебных приставов, около половины этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты — всего 1,8 трлн рублей.



Отмечается, что неплатежи более характерны для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку россияне предпочитают расплачиваться вовремя.

Как пишет газета "Известия", эксперты считают рост долгов только на 5% хорошим показателем. Связано это с жесткими требованиями банков к заемщику.

Ирина Петрова